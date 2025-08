La pensilina degli autobus in centro a Lugano (foto d'archivio). Ti-Press

Un pestaggio è avvenuto a Lugano venerdì sera tardi, sotto la pensilina Botta, lo snodo degli autobus in centro.

SwissTXT Swisstxt

Testimonianze che hanno assistito ai fatti parlano di una vittima, apparentemente ubriaca, assalita in maniera molto violenta da parecchi giovani.

La polizia cantonale al momento ha confermato alla RSI di essere intervenuta poco prima della mezzanotte per una lite tra più persone e che sono in corso diverse verifiche. Non ha voluto invece precisare se vi siano già stati dei fermi, né le condizioni in cui versa la persona presa di mira.

Informazioni più precise da parte delle autorità dovrebbero giungere nel pomeriggio di sabato.