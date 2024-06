Tipress

Un centinaio di persone è sceso in piazza, sabato pomeriggio a Lugano, nell’ambito di un corteo a sostegno della Palestina.

Swisstxt

Si tratta di una manifestazione, partita dal prato del campus universitario per poi raggiungere le principali strade e piazze del centro cittadino, indetto per chiedere in particolare «un cessate il fuoco immediato e permanente in tutto il territorio palestinese e il libero accesso agli aiuti umanitari» e la «liberazione dei prigionieri palestinesi».

Il corteo è stato promosso dal Coordinamento unitario a sostegno della Palestina.

Swisstxt