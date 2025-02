Il tratto interessato dalla chiusura Tipress

A Lugano, il tratto di via Maraini tra la rotonda della stazione FFS e l’incrocio con via Manzoni sarà chiuso al traffico dalle 22 di venerdì 28 febbraio alle 5 di giovedì 6 marzo per lavori legati al nuovo sottopasso pedonale di Besso.

Durante la chiusura, sarà rimosso il ponte provvisorio posato a maggio 2024. I percorsi alternativi saranno segnalati con segnaletica arancione posata lungo le principali arterie viarie della città. Nei prossimi mesi, nel nuovo sottopasso saranno installati ascensori, scale mobili, pavimentazione e parti tecniche e architettoniche. L’apertura è prevista per la fine dell’anno.