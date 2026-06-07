Varese: un auto travolge 5 ragazzi uccidendo una 17enne e ferendone gravemente 4

La polizia italiana è intervenuta sul posto Archivio Ti-Press

Una ragazza di 17 anni è morta in seguito al drammatico incidente avvenuto poco prima delle 16 lungo la strada statale 394 del Verbano, nel territorio di Maccagno con Pino e Veddasca, in provincia di Varese.

Keystone-SDA SDA

I carabinieri della compagnia di Luino (Provincia di Varese) sono al lavoro per ricostruire la dinamica del drammatico incidente che ha coinvolto 5 amici di età compresa tra i 15 e i 20 anni, tutti residenti in zona, fra i quali una ragazza di 17 anni che è morta.

I cinque ragazzi camminavano in fila indiana quando una Fiat Punto guidata da un 30enne, che viaggiava nella stessa direzione, è sbucata da una curva andando a sbattere contro il guardrail.

L'automobilista, che ha perso il controllo della macchina, dopo la sbandata e l'urto contro la protezione a bordo strada, ha travolto i cinque ragazzi uccidendo la 17enne sul colpo e ferendo in modo grave gli altri quattro giovani, prima di carambolare sulla sinistra andando a schiantarsi contro la parete rocciosa che costeggia la statale 234 fermandosi dopo aver abbattuto un cartello.

Ferito ma non in pericolo di vita anche l'automobilista. La centrale operativa Soreu dei Laghi ha attivato un massiccio dispositivo di soccorso, inviando sul posto più elisoccorsi dalle basi di Como, Sondrio e Milano, oltre a diverse ambulanze, tra cui mezzi della Croce Rossa, della Padana Emergenza di Luino e della Sos di Cunardo, e un'automedica dell'Asst di Varese.

La statale 394 è stata temporaneamente chiusa al traffico nel tratto interessato, con pesanti ripercussioni sulla circolazione.

Sono in corso accertamenti sulla velocità dell'auto.