La rettrice e professoressa dell'USI Luisa Lambertini (foto d'archivio). USI

La rettrice dell’Università della Svizzera italiana (USI), Luisa Lambertini, ha annunciato giovedì le dimissioni dalla carica e dal ruolo di professoressa presso l’ateneo ticinese.

«Ritorno a dedicarmi nuovamente all’attività di ricerca scientifica», ha dichiarato Lambertini, che concluderà il mandato il 31 dicembre 2025. «È stato per me un onore e un privilegio servire l’Università della Svizzera italiana e collaborare con tutta la comunità dell’ateneo», ha affernati.

«Sono profondamente grata per l’impegno e la professionalità dimostrati dalle colleghe e dai colleghi in questi anni», si legge nella nota diffusa giovedì dall'università.