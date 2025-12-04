  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ticino La rettrice dell'USI Luisa Lambertini si dimette

Swisstxt

4.12.2025 - 12:52

La rettrice e professoressa dell'USI Luisa Lambertini (foto d'archivio).
La rettrice e professoressa dell'USI Luisa Lambertini (foto d'archivio).
USI

La rettrice dell’Università della Svizzera italiana (USI), Luisa Lambertini, ha annunciato giovedì le dimissioni dalla carica e dal ruolo di professoressa presso l’ateneo ticinese.

SwissTXT

04.12.2025, 12:52

04.12.2025, 12:55

«Ritorno a dedicarmi nuovamente all’attività di ricerca scientifica», ha dichiarato Lambertini, che concluderà il mandato il 31 dicembre 2025. «È stato per me un onore e un privilegio servire l’Università della Svizzera italiana e collaborare con tutta la comunità dell’ateneo», ha affernati.

«Sono profondamente grata per l’impegno e la professionalità dimostrati dalle colleghe e dai colleghi in questi anni», si legge nella nota diffusa giovedì dall'università.

I più letti

L'autobus di lusso che sfida l'aereo: si viaggia come in business class e si inquina molto meno
Ubriaco investe un giovane e lo uccide, ma non deve passare nemmeno un giorno in carcere
Precipita un elicottero in Valtellina, un uomo perde la vita
Indignazione dopo la chiusura del rapporto sulla tragedia di Hillsborough: «Una disgrazia nazionale»
Le inedite foto shock dell'isola degli orrori di Jeffrey Epstein

Altre notizie

Dal confine. Precipita un elicottero in Valtellina, un uomo perde la vita

Dal confinePrecipita un elicottero in Valtellina, un uomo perde la vita

Grigioni. Un anno da record per i Musei della Valposchiavo

GrigioniUn anno da record per i Musei della Valposchiavo

Cambio d'orario. Più collegamenti con treni e bus nei Grigioni dal 14 dicembre

Cambio d'orarioPiù collegamenti con treni e bus nei Grigioni dal 14 dicembre