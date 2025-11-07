Lumaca "irlandese" RSI

alleata nella cura dei tumori del sangue.

Una specie di lumaca di mare della fauna marina irlandese potrebbe diventare un’ L’antiopella cristata, infatti, produce delle sostanze che hanno un’attività antitumorale. A scoprirlo sono stati alcuni scienziati dell’Istituto oncologico di ricerca di Bellinzona (IOR) e dell’Università irlandese di Galway. Alcuni tumori del sangue sono difficili da trattare con la tradizionale chemioterapia e grazie alla nuova scoperta potrebbero derivare nuovi medicinali per il trattamento di linfomi aggressivi.