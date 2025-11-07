  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

News Lumaca utile contro cancro

Swisstxt

8.11.2025 - 00:10

Lumaca "irlandese"
Lumaca "irlandese"
RSI

alleata nella cura dei tumori del sangue.

SwissTXT

08.11.2025, 00:10

Una specie di lumaca di mare della fauna marina irlandese potrebbe diventare un’ L’antiopella cristata, infatti, produce delle sostanze che hanno un’attività antitumorale. A scoprirlo sono stati alcuni scienziati dell’Istituto oncologico di ricerca di Bellinzona (IOR) e dell’Università irlandese di Galway. Alcuni tumori del sangue sono difficili da trattare con la tradizionale chemioterapia e grazie alla nuova scoperta potrebbero derivare nuovi medicinali per il trattamento di linfomi aggressivi.

I più letti

Un milionario a Dubai: «Più gli svizzeri stanno male, più noi stiamo bene»
Enrico Varriale licenziato dalla Rai per gravi episodi avvenuti sul posto di lavoro
Chiara Ferragni su Giovanni Tronchetti Provera: «Sono felicemente innamorata»

Video correlati

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.

26.01.2022

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.

06.01.2022

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.

16.02.2021

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Più video

Altre notizie

News. Microplastiche nei cibi ticinesi

NewsMicroplastiche nei cibi ticinesi

News. Inseguimento in autostrada

NewsInseguimento in autostrada

Tra Lugano e Moleno. Si danno alla fuga dopo aver rubato un'auto, arrestati due giovani

Tra Lugano e MolenoSi danno alla fuga dopo aver rubato un'auto, arrestati due giovani