A Lumino, in Via Bellinzona (civici 5-15), Via alla Torre e parte di Via Castione (civici 2-7) l’acqua corrente è dichiarata non potabile a causa di problemi alla rete di distribuzione fino a nuovo avviso.

Lo comunica l'Azienda Acqua Potabile comunale.

L'acqua corrente non deve essere bevuta, non va utilizzata per l'igiene orale, così come non va utilizzata per la preparazione di cibi freddi, bevande e per il lavaggio di alimenti o per il risciacquo di utensili da cucina e stoviglie.

Può invece essere utilizzata senza limitazioni di sorta se fatta bollire per almeno 5 minuti, a condizione che non abbia odori o colorazioni anormali.

