Avviso di non potabilità a Lumino Tipress

L'Azienda acqua potabile di Lumino ha comunicato mercoledì pomeriggio che, a causa di problemi alla rete di distribuzione, l'acqua erogata nel comparto artigianale, Via Castione (civici 1-7), Via alla Torre, Via Fornaci, Via del Battistone e Via Bellinzona (fino al civico 46) è dichiarata non potabile fino a nuovo avviso.

Swisstxt

L'acqua corrente non deve essere bevuta e utilizzata per l'igiene orale. Così pure per la preparazione di cibi freddi, bevande.

L'acqua può invece essere utilizzata senza limitazioni di sorta se fatta bollire per almeno 5 minuti, a condizione che non abbia odori o colorazioni anormali.

