L'uomo travolto da uno scooter sabato a Lugano è morto

Incidente a Lugano Ti-Press

Non ce l'ha fatta il 60enne che è stato travolto da uno scooter sabato mattina attorno alle 8.40 a Lugano. Lo comunica domenica mattina la polizia.

È deceduto il 60enne cittadino italiano domiciliato nel Luganese, falciato sabato mattina da uno scooter mentre che era al centro della carreggiata impegnato a regolare il traffico per conto di una società di vigilanza in Via Zurigo a Lugano.

Le condizioni del malcapitato, travolto da una due ruote di grossa cilindrata che circolava in direzione del centro città, lo ricordiamo, erano apparse subito molto gravi.

Alla guida del mezzo vi era un 41enne cittadino italiano della provincia di Como.

Oltre alla Croce Verde che ha trasportato il ferito all'ospedale era intervenuto anche il Care Team per prestare supporto piscologico.

È stata aperta un'inchiesta per determinare l'esatta dinamica dell'accaduto.