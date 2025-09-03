Imago

La regolazione proattiva del lupo in Ticino riguarderà, fino a gennaio 2026, i branchi Bedretto, Madom e Carvina. Lo ha comunicato mercoledì il Consiglio di Stato.

Per quello del Carvina, l’ordine prevede la rimozione completa. La decisione delle autorità fa seguito all’autorizzazione di abbattimento che il Ticino ha ricevuto dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).

Berna ha accolto le richieste di regolazione dei branchi Madom e Bedretto, ma non si è espresso su quello del Carvina.

Quest'ultimo «ha mostrato un comportamento indesiderato, uccidendo in almeno due occasioni animali da reddito ritenuti adeguatamente protetti», ha sottolineato il Cantone.