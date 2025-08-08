  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Jass Fédéral
  3. Sudoku
  4. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

News Madrisa Solar prende forma

Swisstxt

8.8.2025 - 15:03

Keystone

I lavori per l'impianto solare alpino di Repower, EKZ e del Comune di Klosters procedono spediti.

08.08.2025, 15:03

A 2 mesi dall'inizio del cantiere sono stati installati 300 pannelli a 2'000 metri di quota. E' prevista la posa di circa 3'170 unità. I pannelli solari dell'impianto Madrisa Solar dovrebbero fornire circa 17 Gigawattora di elettricità all'anno. Il 40% verrebbe prodotta da ottobre a marzo. L'energia sarà utilizzata da EKZ e dalle funivie di Klosters-Madrisa per alimentare i propri impianti di risalita, scrive Repower in una nota. L'investimento totale è di circa 70 milioni di franchi. La messa in esercizio è prevista per la fine del 2027.

I più letti

L'allenatore del Lugano Croci-Torti rischia l'esonero dopo la partita imbarazzante contro il Celje?
Pogacar e altri campioni si riempiono di cibo per pedalare sempre più veloci. Ecco com'è possibile
Ecco come le aziende svizzere reagiscono allo shock dei dazi di Trump

Video correlati

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.

26.01.2022

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.

06.01.2022

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.

16.02.2021

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Più video

Altre notizie

Criminalità. Spaccio di cocaina, un arresto a Bellinzona

CriminalitàSpaccio di cocaina, un arresto a Bellinzona

Non solo cinema. Locarno Film Festival, 5000 cartoline «insanguinate» per Gaza in Piazza Grande

Non solo cinemaLocarno Film Festival, 5000 cartoline «insanguinate» per Gaza in Piazza Grande

Polizia. Revocato l'annuncio di persona scomparsa, la 16enne di Astano è stata ritrovata

PoliziaRevocato l'annuncio di persona scomparsa, la 16enne di Astano è stata ritrovata