Keystone

I lavori per l'impianto solare alpino di Repower, EKZ e del Comune di Klosters procedono spediti.

Swisstxt

A 2 mesi dall'inizio del cantiere sono stati installati 300 pannelli a 2'000 metri di quota. E' prevista la posa di circa 3'170 unità. I pannelli solari dell'impianto Madrisa Solar dovrebbero fornire circa 17 Gigawattora di elettricità all'anno. Il 40% verrebbe prodotta da ottobre a marzo. L'energia sarà utilizzata da EKZ e dalle funivie di Klosters-Madrisa per alimentare i propri impianti di risalita, scrive Repower in una nota. L'investimento totale è di circa 70 milioni di franchi. La messa in esercizio è prevista per la fine del 2027.