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Subentrano a Roberto Torrente Mauro Maggiulli comandante ad interim della Polizia di Lugano, poi gli subentrerà Federico Chiesa

Swisstxt

1.6.2026 - 14:57

Polizia città di Lugano
Polizia città di Lugano
archivio KEYSTONE

Federico Chiesa assumerà la funzione di nuovo Comandante della Polizia Città di Lugano a partire dal 1° settembre 2026, subentrando al Comandante Roberto Torrente che ha concluso la propria attività il 31 maggio.

Redazione blue News

01.06.2026, 14:57

01.06.2026, 15:12

Intanto, per assicurare la continuità operativa e gestionale del Corpo durante la fase di transizione, il Municipio ha designato il Vicecomandante della Polizia Città di Lugano, capitano Mauro Maggiulli, quale Comandante ad interim dal 1° giugno al 30 agosto 2026.

L’Esecutivo ha espresso un sentito ringraziamento al capitano Mauro Maggiulli per la disponibilità dimostrata nell’assumere questo incarico temporaneo.

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