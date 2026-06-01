Subentrano a Roberto TorrenteMauro Maggiulli comandante ad interim della Polizia di Lugano, poi gli subentrerà Federico Chiesa
Swisstxt
1.6.2026 - 14:57
Federico Chiesa assumerà la funzione di nuovo Comandante della Polizia Città di Lugano a partire dal 1° settembre 2026, subentrando al Comandante Roberto Torrente che ha concluso la propria attività il 31 maggio.
Redazione blue News
01.06.2026, 14:57
01.06.2026, 15:12
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Intanto, per assicurare la continuità operativa e gestionale del Corpo durante la fase di transizione, il Municipio ha designato il Vicecomandante della Polizia Città di Lugano, capitano Mauro Maggiulli, quale Comandante ad interim dal 1° giugno al 30 agosto 2026.
L’Esecutivo ha espresso un sentito ringraziamento al capitano Mauro Maggiulli per la disponibilità dimostrata nell’assumere questo incarico temporaneo.