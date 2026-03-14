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Grigioni Perde il controllo della moto e finisce oltre un muro: ferito un 21enne

Swisstxt

14.3.2026 - 15:23

Incidente a Maienfeld
Incidente a Maienfeld
kapo.gr.ch

Un motociclista di 21 anni è rimasto ferito venerdì pomeriggio a Maienfeld dopo aver perso il controllo della moto in una curva ed essere finito oltre un muro in un prato sottostante.

Redazione blue News

14.03.2026, 15:23

14.03.2026, 15:26

Un motociclista di 21 anni è rimasto ferito venerdì pomeriggio in un incidente avvenuto a Maienfeld, nel Canton Grigioni. Il giovane, di nazionalità spagnola e domiciliato a San Gallo, ha perso il controllo della moto mentre percorreva la Luzisteigstrasse.

L'incidente si è verificato attorno alle 18. All'altezza della località Obera Neubruch, in una curva verso sinistra, il motociclista è uscito di strada sul lato destro e ha colpito un muro. A seguito dell'impatto è stato sbalzato oltre la barriera, finendo in un prato sottostante.

Un altro motociclista, che si trovava nelle vicinanze, ha assistito alla scena e ha prestato i primi soccorsi. Il ferito è stato successivamente trasportato all'ospedale cantonale di Coira. La polizia cantonale dei Grigioni ha avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell'incidente.

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