Incidente a Maienfeld kapo.gr.ch

Un motociclista di 21 anni è rimasto ferito venerdì pomeriggio a Maienfeld dopo aver perso il controllo della moto in una curva ed essere finito oltre un muro in un prato sottostante.

Redazione blue News Swisstxt

Un motociclista di 21 anni è rimasto ferito venerdì pomeriggio in un incidente avvenuto a Maienfeld, nel Canton Grigioni. Il giovane, di nazionalità spagnola e domiciliato a San Gallo, ha perso il controllo della moto mentre percorreva la Luzisteigstrasse.

L'incidente si è verificato attorno alle 18. All'altezza della località Obera Neubruch, in una curva verso sinistra, il motociclista è uscito di strada sul lato destro e ha colpito un muro. A seguito dell'impatto è stato sbalzato oltre la barriera, finendo in un prato sottostante.

Un altro motociclista, che si trovava nelle vicinanze, ha assistito alla scena e ha prestato i primi soccorsi. Il ferito è stato successivamente trasportato all'ospedale cantonale di Coira. La polizia cantonale dei Grigioni ha avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell'incidente.