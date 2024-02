L'area interessata dall'incendio boschivo in Alto Malcantone. Alertswiss

Sono riprese questa mattina, sabato, le operazioni di spegnimento dell'incendio boschivo che è divampato nella serata di ieri, venerdì, nel Malcantone, tra Mugena e Vezio.

Sul posto sono presenti circa 30 pompieri di Lugano e di Novaggio e al lavoro ci sono quattro elicotteri: tre per lo spegnimento e uno per il trasporto di materiale.

L'incendio si è sviluppato su una superficie di 800 metri di lunghezza e 400 di larghezza e le operazioni dureranno presumibilmente almeno tutto il giorno. Non è attualmente presente nessun pericolo per i centri abitati.

Come riferisce la RSI, ieri i pompieri hanno allestito il dispositivo di spegnimento e contenimento e durante la notte è rimasto attivo un servizio di picchetto per monitorare la situazione, dato che non era possibile utilizzare gli elicotteri. Sul posto è presente anche la Polizia cantonale e il forestale di zona.

I mesi invernali sono climatologicamente avari di precipitazioni a Sud delle Alpi. Gli #incendi di bosco trovano

la loro massima frequenza proprio nella seconda parte di questa stagione. Immagine sotto: l'incendio che sta interessando il Malcantone (https://t.co/4WFDEwdwMV). pic.twitter.com/DaUMAKAziK — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) February 3, 2024

Swisstxt / red