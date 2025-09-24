TicinoDisagi anche per la navigazione a causa del maltempo
24.9.2025 - 10:36
A causa della pioggia, il livello delle acque del Ceresio è intanto salito a un livello tale da rendere difficoltoso il transito dei battelli sotto il ponte-diga di Melide.
Pertanto oggi, mercoledì, la navigazione nel bacino sud è stata sospesa con l’eccezione di due corse, quelle da e per Porto Ceresio, con partenze da Lugano alle 10 e alle 14 e da Porto Ceresio alle 13.10 e 15.10.
Corse regolari, invece, sul bacino nord, secondo quanto comunicato mercoledì mattina dalla Società navigazione del Lago di Lugano.