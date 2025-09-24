  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ticino Disagi anche per la navigazione a causa del maltempo

Swisstxt

24.9.2025 - 10:36

Difficile passare sotto il ponte-diga
Difficile passare sotto il ponte-diga
archivio tipress

A causa della pioggia, il livello delle acque del Ceresio è intanto salito a un livello tale da rendere difficoltoso il transito dei battelli sotto il ponte-diga di Melide.

SwissTXT

24.09.2025, 10:36

24.09.2025, 10:59

Pertanto oggi, mercoledì, la navigazione nel bacino sud è stata sospesa con l’eccezione di due corse, quelle da e per Porto Ceresio, con partenze da Lugano alle 10 e alle 14 e da Porto Ceresio alle 13.10 e 15.10.

Corse regolari, invece, sul bacino nord, secondo quanto comunicato mercoledì mattina dalla Società navigazione del Lago di Lugano.

I più letti

La moglie di Maurizio Crozza: «Da subito ho pensato che sarebbe stato per sempre»
Stefano De Martino su Gerry Scotti: «Siamo come commercianti sulla stessa strada»
Lothar Matthäus a Parigi con una nuova fiamma, 38 anni più giovane di lui. Ecco chi è
Ecco come la Svizzera ha quasi smentito la teoria della relatività di Einstein
Trump ha ragione sulla Svizzera? Ecco il fact checking del discorso all'ONU

Altre notizie

Ecco le foto. Operai al lavoro sulla strada cantonale a Solduno dopo la caduta della frana

Ecco le fotoOperai al lavoro sulla strada cantonale a Solduno dopo la caduta della frana

Grigioni. Il branco di lupi del Moesola sarà eliminato

GrigioniIl branco di lupi del Moesola sarà eliminato

Surselva. Flims, Laax e Falera dovranno mettere sul tavolo 50 milioni per la Weisse Arena

SurselvaFlims, Laax e Falera dovranno mettere sul tavolo 50 milioni per la Weisse Arena