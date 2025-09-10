  1. Clienti privati
Dal confine Maltempo in Lombardia, treno fermato a pochi metri da una voragine

SDA

10.9.2025 - 11:05

Ecco la voragine che si è formata a causa della pioggia
Ecco la voragine che si è formata a causa della pioggia
Vigili del Fuoco

La linea ferroviaria Milano-Lecco è stata sospesa per l'intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a fermare un treno a pochi metri da una voragine causata dal maltempo nei pressi della stazione ferroviaria di Bulciago, in provincia di Lecco.

Keystone-SDA

10.09.2025, 11:05

10.09.2025, 11:11

Si tratta di una delle zone più colpite dalla forte perturbazione temporalesca della scorse ore.

Numerosi i disagi e le richieste di soccorso per allagamenti, smottamenti e alberi pericolanti, oltre che nella provincia di Lecco in quelle di Como e di Varese, dove proseguono le operazioni dei vigili del fuoco di messa in sicurezza delle aree colpite.

Nel lecchese la zona più colpita dal maltempo è – come accennato – proprio quella di Bulciago e comuni limitrofi. Numerose le richieste di intervento ai vigili del fuoco per allagamenti, smottamenti e alberi pericolanti, soprattutto nella zona della Brianza lecchese.

Sfollate alcune abitazioni

A causa delle forti precipitazioni, nel Comasco i Vigili del Fuoco sono intervenuti per lo sfollamento di alcune abitazioni nei comuni di Torno e Blevio, colpiti dall'esondazione di diversi torrenti montani.

Alcuni automobilisti sono stati soccorsi dopo essere rimasti bloccati all'interno dei propri veicoli. La Strada Provinciale Lariana è chiusa al traffico per allagamenti e smottamenti.

Una trentina gli interventi per allagamenti e alberi abbattuti in provincia di Varese, in particolare nelle zone di Sesto Calende e di Vergiate.

A Cuveglio nella prima mattinata due auto si sono scontrate probabilmente a causa della scarsa visibilità per la pioggia. Una delle due macchine si è ribaltata sul fianco. I vigili del fuoco hanno aiutato i soccorritori a raggiungere l'automobilista ferito – in modo non grave – rimasto bloccato nell'abitacolo.

