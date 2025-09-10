Maltempo in Lombardia, treno fermato a pochi metri da una voragine

Ecco la voragine che si è formata a causa della pioggia Vigili del Fuoco

La linea ferroviaria Milano-Lecco è stata sospesa per l'intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a fermare un treno a pochi metri da una voragine causata dal maltempo nei pressi della stazione ferroviaria di Bulciago, in provincia di Lecco.

Si tratta di una delle zone più colpite dalla forte perturbazione temporalesca della scorse ore.

Numerosi i disagi e le richieste di soccorso per allagamenti, smottamenti e alberi pericolanti, oltre che nella provincia di Lecco in quelle di Como e di Varese, dove proseguono le operazioni dei vigili del fuoco di messa in sicurezza delle aree colpite.

Nel lecchese la zona più colpita dal maltempo è – come accennato – proprio quella di Bulciago e comuni limitrofi. Numerose le richieste di intervento ai vigili del fuoco per allagamenti, smottamenti e alberi pericolanti, soprattutto nella zona della Brianza lecchese.

Sfollate alcune abitazioni

A causa delle forti precipitazioni, nel Comasco i Vigili del Fuoco sono intervenuti per lo sfollamento di alcune abitazioni nei comuni di Torno e Blevio, colpiti dall'esondazione di diversi torrenti montani.

Alcuni automobilisti sono stati soccorsi dopo essere rimasti bloccati all'interno dei propri veicoli. La Strada Provinciale Lariana è chiusa al traffico per allagamenti e smottamenti.

Una trentina gli interventi per allagamenti e alberi abbattuti in provincia di Varese, in particolare nelle zone di Sesto Calende e di Vergiate.

A Cuveglio nella prima mattinata due auto si sono scontrate probabilmente a causa della scarsa visibilità per la pioggia. Una delle due macchine si è ribaltata sul fianco. I vigili del fuoco hanno aiutato i soccorritori a raggiungere l'automobilista ferito – in modo non grave – rimasto bloccato nell'abitacolo.