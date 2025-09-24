La frana caduta sopra Solduno 24.09.2025

Il maltempo in Ticino ha fatto vari danni tra scoscendimenti e strade allagate.

SwissTXT, Redazione blue News Swisstxt

A Vattagne, tra Solduno e Ponte Brolla, una frana di vaste dimensioni si è staccata dalla montagna, travolgendo un’auto e ferendo una persona. Il crollo ha anche danneggiato un’abitazione, colpendo il garage e lambendo la casa. E la situazione non è ancora stabile: «Ci sono ancora diversi massi che potrebbero scendere a valle», ha spiegato il geologo cantonale Andrea Pedrazzini.

Il capitano Antonio Ciocco, responsabile della gendarmeria del Sopraceneri, ha spiegato alla RSI che una sola abitazione resta per ora evacuata: «Si tratta di una casa abitata normalmente da tre persone, che rimarrà in zona rossa fino a nuove valutazioni geologiche».

La zona da dove è partita la frana sopra Solduno 24.09.2025

Come riporta la RSI, le altre sei abitazioni vicine, inizialmente classificate in zona rossa, sono invece passate a zona arancione e verde. «Si tratta comunque di case di vacanza, ieri erano vuote e probabilmente lo resteranno anche nei prossimi giorni. I proprietari, eventualmente, potranno farvi ritorno», ha aggiunto.

La strada cantonale tra Solduno e Ponte Brolla resterà chiusa fino a venerdì o sabato. Mentre la ferrovia riaprirà forse solo domenica. È però difficile fare previsioni precise, in quanto, come ha spiegato il geologo cantonale Andrea Pedrazzini, le celle temporalesche «si formano in pochi minuti» e dunque «diventa più difficile predisporre un'urgenza o un monitoraggio».