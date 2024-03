Forti precipitazioni a carattere anche temporalesco hanno interessato questa sera (sabato) il Canton Ticino e le regioni di frontiera.

Nella foto d'archivio la città di Locarno illuminata la notte (a sinistra Muralto) Sullo sfondo si scatena un temporale. ©Ti-Press/Samuel Golay / Ti-Press

Non si segnalano per ora disagi in Ticino, mentre nell' Ossola ci sono stati smottamenti a Iselle e allagamenti a Villadossola.

Un violento temporale si è abbattuto su Milano intorno alle 22 mentre una tromba d'aria ha colpito il sud della provincia di Varese circa mezz'ora prima, sradicando numerosi alberi.

La protezione civile in Lombardia è in stato di allerta gialla e il livello dei fiumi viene monitorato constantemente, ma per ora non ha raggiunto la soglia di emergenza.

