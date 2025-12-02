  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Aperte le formazioni In Ticino mancano docenti di matematica e tedesco nel medio-superiore

Swisstxt

2.12.2025 - 14:32

Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Immagine illustrativa/foto d'archivio.
sda

Durante la conferenza stampa di martedì, il Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) ha presentato l’offerta accademica per il prossimo anno in Ticino.

SwissTXT

02.12.2025, 14:32

02.12.2025, 14:37

Il DFA aprirà la formazione per la scuola dell’infanzia, per le elementari e in pedagogia specializzata.

Alle scuole medie aprirà la formazione per insegnare francese, tedesco, matematica, educazione fisica, latino e storia delle religioni, mentre per le scuole medie superiori, ha aperto solo la formazione per l’insegnamento del tedesco.

Mancano docenti di matematica e tedesco per la scuola media e di tedesco per le scuole medie superiori. La giornata di porte aperte sarà il 24 gennaio 2026 a Locarno.

I più letti

Nonostante viva a Montecarlo, Jannik Sinner paga un sacco di tasse in Italia
Dopo il grave incidente, Sarrazin rivela: «Mi hanno asportato metà del cranio»
I dipendenti di Amazon lanciano l'allarme: «La corsa all'IA è fuori controllo. Continuando così, addio pianeta»
Bimbo di 8 anni folgorato dal cellulare nel letto: «Si è salvato la vita da solo»
La famiglia reale spagnola indignata per l'apparizione dell'ex re Juan Carlos

Altre notizie

Sanità. Inaugurata la nuova unità di cura pedopsichiatrica dell'OSC a Stabio

SanitàInaugurata la nuova unità di cura pedopsichiatrica dell'OSC a Stabio

Grigioni. Quattro candidati per la sessione extra muros del Parlamento retico

GrigioniQuattro candidati per la sessione extra muros del Parlamento retico

Maxi-truffa. Processo Belfor, chiesti oltre 5 anni di carcere per due assicuratori

Maxi-truffaProcesso Belfor, chiesti oltre 5 anni di carcere per due assicuratori