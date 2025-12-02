Immagine illustrativa/foto d'archivio. sda

Durante la conferenza stampa di martedì, il Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) ha presentato l’offerta accademica per il prossimo anno in Ticino.

Il DFA aprirà la formazione per la scuola dell’infanzia, per le elementari e in pedagogia specializzata.

Alle scuole medie aprirà la formazione per insegnare francese, tedesco, matematica, educazione fisica, latino e storia delle religioni, mentre per le scuole medie superiori, ha aperto solo la formazione per l’insegnamento del tedesco.

Mancano docenti di matematica e tedesco per la scuola media e di tedesco per le scuole medie superiori. La giornata di porte aperte sarà il 24 gennaio 2026 a Locarno.