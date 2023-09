Marco Chiesa, la sua fiduciaria non era in regola?

Secondo un’inchiesta del Tages Anzeiger, l'impresa di Marco Chiesa per 14 mesi potrebbe aver infranto una legge, ma il consigliere agli Stati e i suoi soci respingono le accuse. La sua versione però non è sostenuta dall'associazione mantello di categoria.

Il consigliere agli Stati, Marco Chiesa (UDC/TI). KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Marco Chiesa , presidente dell’UDC svizzera e consigliere agli Stati, potrebbe aver infranto una Legge ticinese che obbliga le fiduciarie a impiegare almeno un professionista, iscritto all’albo cantonale.

Secondo un’indagine del Tages Anzeiger, questa condizione non venne rispettata, per circa un anno, dalla TiciConsult, l’azienda gestita dallo stesso Chiesa assieme al collega di partito Piero Marchesi e a una terza persona. Nel giugno del 2022 la persona che disponeva dell’iscrizione all’albo richiesta ha lasciato il suo impiego.

Di conseguenza, per poco più di un anno, l’azienda avrebbe esercitato in maniera non conforme alla legge. Solo un mese fa la situazione è cambiata quando l’autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario, dopo alcune segnalazioni, si è occupata della questione.

Dal 29 agosto scorso TiciConsult ha infatti di nuovo iscritto nel registro di commercio un fiduciario che appartiene all’Albo Cantonale.

La federazine mantello sconfessa Chiesa e Marchesi

Al Tagi Chiesa ha affermato di aver già regolato la questione con le competenti autorità ticinesi. Piero Marchesi, dal canto suo ma a nome dei 3 soci, ha dichiarato al giornale che sono sempre stati in regola, in quanto basta avere all’interno di una fiduciaria un avvocato iscritto al registro di commercio.

Gli interessati contestano insomma quanto pubblicato dal quotidiano zurighese, ma a suffragare uno scenario di irregolarità è anche la federazione mantello dei fiduciari ticinesi.

Per i legali di TiciConsult il lavoro svolto dal Tages Anzeiger ha il solo scopo di screditare Marco Chiesa e Piero Marchesi, che ora sono occupati con la campagna elettorale per le Federali del 22 ottobre.

Secondo gli avvocati, in Ticino, sarebbero molte le fiduciarie iscritte al registro di commercio nelle quali lavorano solo avvocati ma non fiduciari presenti nell'Albo Cantonale.

Swisstxt / pab