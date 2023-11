Brenno Martignoni Polti confermato presidente del Consiglio comunale Tipress

A Bellinzona mercoledì sera il Consiglio Comunale, senza votazione, ha confermato alla carica di primo cittadino Brenno Martignoni Polti.

Il gruppo Lega-UDC aveva chiesto la rinuncia dell'ex sindaco dopo l'abbandono del gruppo stesso e l'annuncio di volersi candidare per il Noce alle prossime comunali.

Nonostante sembrava esserci una certa urgenza è stata invece stralciata dall'ordine del giorno la richiesta di quasi 27 milioni di franchi per ristrutturare le Scuole elementari Nord.

Si attenderà un rapporto tecnico per capire se la spesa sia giustificabile in un periodo di cifre rosse per le casse della capitale.

Swisstxt