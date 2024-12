La sentenza del giudice Amos Pagnamenta Tipress

Il 24enne rumeno, che due anni fa sparò e ferì un 33enne a Massagno, è stato condannato venerdì a 10 anni di prigione per tentato omicidio.

SwissTXT Swisstxt

La Corte delle Criminali, presieduta dal giudice Amos Pagnamenta, ha stabilito che l'uomo, scontata la pena, non potrà entrare in Svizzera per 12 anni.

I due protagonisti della vicenda, entrambi rumeni con precedenti penali, erano amici fino alla lite, per motivi di soldi, che portò al fatto di sangue il 12 settembre 2022.

L'accusa aveva chiesto 8 anni e 8 mesi di carcere, ma il giudice ha deciso per il tentato omicidio «con dolo diretto». «Voleva colpirlo e ha pianificato il suo agire», ha detto Pagnamenta.