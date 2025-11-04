  1. Clienti privati
Ecco tutti i dati Il Municipio di Massagno approva il Preventivo 2026

Swisstxt

4.11.2025 - 12:31

Lugano: veduta stazione ferroviaria FFS di Lugano. © Ti-Press / Pablo Gianinazzi
© Ti-Press / Ti-Press

Il Municipio di Massagno ha approvato il preventivo 2026 che prevede un disavanzo di 135'450 franchi, il moltiplicatore al 70% e investimenti per 6,5 milioni.

04.11.2025, 12:40

Il totale dei costi preventivati è di 37'284'150 franchi contro 14'166'300 di ricavi. Il fabbisogno d’imposta è di 23'117'850.

Tra i lavori preventivati vi sono il rifacimento delle vasche delle piscine – da settembre 2026, con un impegno di spesa previsto per 850'000 franchi – e il proseguimento della progettazione del «Palco urbano» per il quale il consiglio comunale ha approvato un credito di 385'000 franchi.

