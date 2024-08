Una lite per soldi finita a colpi di pistola tipress

Si profila il processo per il 26enne rumeno che la notte del 12 settembre 2022, a Massagno, sparò a un connazionale, ferendolo al braccio destro.

Swisstxt

Nei giorni scorsi il procuratore pubblico Roberto Ruggeri ha infatti chiuso l’inchiesta, prospettandogli le accuse di tentato omicidio e di infrazione alla legge federale sulle armi.

All’origine del fatto di sangue, una questione di soldi, prestati dall'autore per essere investiti in una società di noleggio e e persi dalla vittima.

L'imputato afferma di aver sparato non per uccidere ma per legittima difesa. E' rinchiuso al penitenziario cantonale, dove ha cominciato a espiare anticipatamente la pena.

