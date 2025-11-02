  1. Clienti privati
Lago di Como Masso sfonda una chiesa

Swisstxt

2.11.2025 - 23:03

Due massi, di circa 25 metri cubi ciascuno, si sono staccati oggi pomeriggio, a causa delle forti piogge, dalla montagna sopra il Comune di Brienno, sul lago di Como, non lontano dal confine svizzero.

SwissTXT

02.11.2025, 23:03

Uno dei due, franando, ha sfondato una parete della chiesa del paese, l'altro si è arrestato nei pressi del cimitero, più in alto. Non ci sono state vittime. I vigili del fuoco hanno recuperato diversi beni dalla chiesa, affidandoli al parroco. L'area è stata messa in sicurezza e chiusa al pubblico, a causa del rischio di crolli.

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.

26.01.2022

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.

06.01.2022

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.

16.02.2021

