Due massi, di circa 25 metri cubi ciascuno, si sono staccati oggi pomeriggio, a causa delle forti piogge, dalla montagna sopra il Comune di Brienno, sul lago di Como, non lontano dal confine svizzero.

Uno dei due, franando, ha sfondato una parete della chiesa del paese, l'altro si è arrestato nei pressi del cimitero, più in alto. Non ci sono state vittime. I vigili del fuoco hanno recuperato diversi beni dalla chiesa, affidandoli al parroco. L'area è stata messa in sicurezza e chiusa al pubblico, a causa del rischio di crolli.