Il sorteggio delle liste lo scorso agosto TI-Press

È iniziata ieri, lunedì, la distribuzione del materiale di voto in Ticino, in vista del rinnovo del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale per la Legislatura 2023/2027.

Le cittadine e i cittadini potranno informarsi sulle modalità di voto grazie al materiale informativo ricevuto per posta, oppure sulla pagine web www.ti.ch/elezioni, grazie a video informativi e informazioni tradotte anche in lingua dei segni e in lingua facile, oltre che sulle pagine social del Cantone.

Lo spoglio, che si svolgerà nei Comuni, inizierà alle 12.00 di domenica 22 ottobre. I risultati saranno pubblicati dal primo pomeriggio, sul sito web del Cantone e tramite i canali social.

Swisstxt