Ticino Maxi-truffa con le auto in leasing, due gli arresti

Swisstxt

13.11.2025 - 10:13

Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Ti-Press

Avrebbero acquistato in leasing numerose automobili, soprattutto di alta gamma, che venivano poi noleggiate e vendute.

SwissTXT

13.11.2025, 10:13

13.11.2025, 10:36

Si parla di oltre 150 vetture, di una settantina di società e di illeciti che si aggirano tra i 4 e i 5 milioni.

In settembre sono stati arrestati due uomini, tuttora in carcerazione preventiva: un 50enne italiano residente in Lombardia e un 43enne (pure italiano) domiciliato nel Mendrisiotto.

Sotto inchiesta sono finite inoltre diverse altre persone, rimaste a piede libero.

I reati ipotizzati sono quelli di truffa, appropriazione indebita, amministrazione infedele, cattiva gestione, omissione della contabilità e riciclaggio di denaro.

