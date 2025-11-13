Avrebbero acquistato in leasing numerose automobili, soprattutto di alta gamma, che venivano poi noleggiate e vendute.
Si parla di oltre 150 vetture, di una settantina di società e di illeciti che si aggirano tra i 4 e i 5 milioni.
In settembre sono stati arrestati due uomini, tuttora in carcerazione preventiva: un 50enne italiano residente in Lombardia e un 43enne (pure italiano) domiciliato nel Mendrisiotto.
Sotto inchiesta sono finite inoltre diverse altre persone, rimaste a piede libero.
I reati ipotizzati sono quelli di truffa, appropriazione indebita, amministrazione infedele, cattiva gestione, omissione della contabilità e riciclaggio di denaro.