Il giudice Amos Pagnamenta sostanzialmente confermato le accuse formulate dalla procura. KEYSTONE

Un musicista originario dell’Austria e un pilota irlandese sono stati giudicati colpevoli mercoledì per una vasta operazione fraudolenta che ha generato perdite per circa 25 milioni di franchi.

Redazione blue News Swisstxt

Come riporta la RSI, il primo imputato, che in una fase iniziale aveva persino ingannato il proprio complice, è stato condannato a otto anni di detenzione, seguiti da un divieto di ingresso in Svizzera della durata di dodici anni. Il secondo ha invece ricevuto una pena di tre anni, di cui la metà da scontare effettivamente, oltre a un’espulsione dal Paese per sette anni.

Il giudice Amos Pagnamenta ha sostanzialmente confermato le accuse formulate dalla procura, optando tuttavia per sanzioni più severe. Secondo quanto emerso in aula, i due uomini riuscivano a ottenere ingenti anticipi promettendo investimenti in ambiti molto diversi tra loro, che spaziavano dal mercato delle auto di lusso fino a progetti legati al petrolio e al settore farmaceutico.