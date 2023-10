Maya Ghazal a sinistra con Raffaella Meledandri, CEO di Air-Dynamic.

La prima donna siriana rifugiata a diventare pilota d’aerei all’età di 21 anni ha partecipato come ospite d'onore all’evento di sabato 23 settembre organizzato dalla società di aviazione privata.

Hai fretta? blue News riassume per te Sabato 23 settembre la pista e un hangar dell’aeroporto di Agno si sono trasformati nel palcoscenico più esclusivo per il «Secret Hangar 2023».

Vi hanno partecipato 250 persone invitate da Air-Dynamic, azienda leader nel settore dell’aviazione privata di Lugano.

Ospite d'onore della serata è stata Maya Ghazal, la prima donna siriana rifugiata a diventare pilota d’aerei all’età di 21 anni. Mostra di più

Sabato 23 settembre la pista e un hangar dell’aeroporto di Agno si sono trasformati nel palcoscenico più esclusivo per il «Secret Hangar 2023», che ha regalato ai 250 invitati di Air-Dynamic intensi momenti di classe e generosità.

L’evento organizzato dall’azienda leader nel settore dell’aviazione privata di Lugano, nato nel 2013, per l’edizione di quest’anno ha proposto un programma che ha coinvolto ospiti VIP, cantanti, artisti e sponsor prestigiosi all’insegna dello spettacolo e della beneficenza in una elegante serata di gala allo scalo luganese.

«Air-Dynamic è profondamente impegnata nel sostegno di UNHCR nelle iniziative a favore dell’istruzione per persone ad alto potenziale nel campo dell’aviazione. Il nostro evento ci ha permesso di raccogliere fondi per la campagna Aiming Higher, che mira a garantire un accesso all’istruzione di 500.000 giovani rifugiati entro il 2030», ha sottolineato Raffaella Meledandri, CEO della società che ha curato ogni dettaglio con la regia di Simonetta Rota.

Air-Dynamic sostiene pure il Fondo d’azione di risposta alle emergenze per le persone sfollate con la forza perché ricevano protezione e assistenza attraverso una risposta globale forte e rapida.

Maya Ghazal: «Ogni rifugiato ha qualità uniche che possono arricchire il mondo»

Il momento più toccante, in questo importante percorso di cooperazione con il programma delle Nazioni Unite per i Rifugiati, è giunto con l’intervento di Maya Ghazal, la Goodwill Ambassador UNHCR che è intervenuta come ospite d’onore.

«Sono fuggita da Damasco nel 2015. Prima del conflitto in Siria avevo una vita normale con la mia famiglia, ho dei ricordi felici. Di colpo, siamo stati confrontati con la scarsità di risorse essenziali come l’acqua, il cibo e l’elettricità, oltre al pericolo costante dovuto alle bombe della guerra. Ho dovuto cambiare scuola tre volte per garantire la mia sicurezza».

A 16 anni, Maya ha iniziato una nuova vita nel Regno Unito grazie a un programma di ricongiungimento familiare, affrontando diverse sfide, tra cui quella dell’istruzione, in quanto i suoi certificati di studio siriani non sono stati riconosciuti da parte delle scuole britanniche.

«Ogni rifugiato possiede qualità e competenze uniche che possono arricchire il mondo e ammiro chi crede e investe nel suo potenziale. Vi ringrazio di cuore per il vostro sostegno, tutte le persone meritano di essere considerate come esseri umani con sogni e speranze, in particolare chi soffre».

Viaggi da sogno e aerei futuristici

I calorosi applausi per Maya Ghazal, un faro di speranza e di inclusione come prima donna siriana rifugiata diventata pilota, all’età di 21 anni, hanno coronato una serata di gala dedicata naturalmente anche all’aviazione e ai viaggi. In particolare, i safari di wildplacessafaris.com e le mete esclusive in Norvegia con Ultimate Places e ad Alula in Arabia Saudita con Gotko Hospitality Group.

Gli aeromobili Falcon 2000 LX della francese Dassault Aviation, l’azienda leader del settore e da sempre partner di Air-Dynamic, e il nuovo 12 NGX della Pilatus Aircraft di Stans hanno reso ancora più attrattivo l’evento con la loro imponente presenza sulla pista.

Il Lilium Jet eVTOL, in piena fase di lancio, rappresenta già un’innovazione senza precedenti che farà parte della flotta della società di Lugano dal 2026. Questo velivolo completamente elettrico si disingue per il suo profilo acustico praticamente silenzioso, garantendo spostamenti rapidi fra i centri urbani con un’autonomia di 175 km e una velocità di 280 km/h.

Un premio alla carriera per Anna Oxa

Due donne di forte personalità come Raffaella Meledandri e Anna Oxa hanno animato un altro capitolo indelebile dell'evento. Air-Dynamic, infatti, ha voluto sottolineare con una targa gli oltre 45 anni di carriera della cantante e artista, accompagnata da un video di straordinaria intensità con un brano della sua ultima produzione. La sua presenza sul palco in veste di «special guest» ha coinvolto gli invitati in un elogio corale.

Molto apprezzata pure Serena Maisto, che con le sue traiettorie inedite ha realizzato in diretta un dipinto che è stato battuto all’asta a favore del programma di sostegno di UNHCR, mentre gli invitati gustavano la cena dello chef stellato Luca Bellanca del Ristorante Meta, accompagnata dai prestigiosi vini del gruppo AVU.

In evidenza anche l’arte di Mattia Sommovigo (alias Skygolpe), Nazareno Biondo e Jesse Draxler.

Il cuore che batte a sostegno dei programma UNHCR

Lo spazio riservato al «Charity Time» ha chiuso il programma. L’asta e la riffa hanno messo in palio gli stupendi premi di Roberta Bresci di Bentley e Lamborghini, Martin e Aris Accola di Howden Insurance, Isabella Garino di Loilà Cosmetic, Ottone Puopolo con Verdura Resort, Fabrizio Zanollo di Castelli Bag, un abito di Umberto Cataldo De Pace, Luigi Caterino di Longevity Suite, Oscar Capitanio di Boutique Zegna, Carla Bruno per il Castello Thomson, e Villa Principe Leopoldo, Collina d’oro, The View Hotel e Splendid, Circo Knie e Teatro Dimitri.

A presentare la serata c'erano l'ex Miss Svizzera ticinese Christa Rigozzi e il giovane artista Nick Antik, insieme all’attrice Laura Barriales e al cantante Leonardo Monteiro, che hanno allietato la serata con la loro simpatia e con il loro charme.