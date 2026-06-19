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Dopo l'intervento a Bellinzona Medaglia d'onore per un agente di polizia ticinese

Swisstxt

19.6.2026 - 11:43

Il sergente maggiore della Polizia cantonale Paolo Piatesi mentre riceve la sua onorificenza
Il sergente maggiore della Polizia cantonale Paolo Piatesi mentre riceve la sua onorificenza
Polca

Il sergente maggiore della Polizia cantonale Paolo Piatesi è stato insignito a Berna della medaglia d’onore d’argento destinata ai salvatori di vite umane.

Redazione blue News

19.06.2026, 11:43

19.06.2026, 11:51

Si tratta di una delle più importanti distinzioni conferite a chi si distingue per sangue freddo e coraggio in situazioni di grave pericolo.

Come riporta la RSI, l’onorificenza è legata a un intervento avvenuto nella notte del 14 luglio 2024 sull’autostrada A2, all’altezza di Bellinzona.

In un contesto estremamente rischioso, segnato dal traffico sostenuto e dall’assenza della corsia d’emergenza, Piatesi è riuscito a fermare un veicolo che procedeva contromano.

Per bloccarne la corsa ha utilizzato l’auto di servizio, esponendosi personalmente al pericolo.

Il suo gesto ha permesso di evitare conseguenze potenzialmente drammatiche: nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita.

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