In altri ambiti invece c'è carenza keystone

Luce verde del Consiglio di Stato ticinese al regime definitivo che determina un numero massimo di medici nel settore ambulatoriale.

A partire dal 1°luglio, col nuovo regolamento che entra in vigore dopo una fase transitoria durata due anni, verranno limitate complessivamente otto specializzazioni, tra cui otorinolaringoiatria, cardiologia e gastroenterologia.

In altre cinque discipline (neurologia, oncologia, nefrologia, chirurgia e chirurgia plastica) verrà anche applicato un modello regressivo. Quando uno specialista smette l’attività, non può essere sostituito da un nuovo medico.

L’obbiettivo, spiega il comunicato stampa di lunedì del Consiglio di Stato, è quello di frenare l’aumento dei costi nel settore ambulatoriale, che rappresenta in Ticino il 40% del totale.

Alla sovraofferta in alcune specialità, ha ricordato il consigliere di Stato Raffaele De Rosa, corrisponde invece una penuria in altri ambiti, come per esempio, nei medici di famiglia, in particolare nelle zone periferiche.