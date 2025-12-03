Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

Un incendio con forte propagazione di fumo è scoppiato mercoledì mattina, poco prima delle 11, in Via Scairone a Melano.

Lo comunica la Polizia cantonale precisando che il rogo ha preso avvio da un magazzino-deposito adiacente una palazzina. In breve tempo le fiamme hanno interessato l'intero locale.

A titolo precauzionale è stato disposto lo sfollamento provvisorio di cinque persone, inquiline della palazzina.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Mendrisio, sono intervenuti i pompieri del Centro di Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto (CSCPM) che hanno spento le fiamme.

Non si lamentano feriti o intossicati.