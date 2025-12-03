  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Incendio in un magazzino Fiamme e tanto fumo a Melano, diffusa un'allerta per la popolazione

Swisstxt

3.12.2025 - 11:41

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
archivio Ti-Press

Un incendio con forte propagazione di fumo è scoppiato mercoledì mattina, poco prima delle 11, in Via Scairone a Melano.

,

SwissTXT, Sara Matasci

03.12.2025, 11:41

03.12.2025, 12:12

Lo comunica la Polizia cantonale precisando che il rogo ha preso avvio da un magazzino-deposito adiacente una palazzina. In breve tempo le fiamme hanno interessato l'intero locale.

A titolo precauzionale è stato disposto lo sfollamento provvisorio di cinque persone, inquiline della palazzina.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Mendrisio, sono intervenuti i pompieri del Centro di Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto (CSCPM) che hanno spento le fiamme.

Non si lamentano feriti o intossicati.

I più letti

L'autobus di lusso che sfida l'aereo: si viaggia come in business class e si inquina molto meno
Nonostante viva a Montecarlo, Jannik Sinner paga un sacco di tasse in Italia
Mikaela Shiffrin ha ricevuto una curiosa multa dopo la vittoria a Copper Mountain
Il primo allenamento di discesa a Beaver Creek scatena accese discussioni
Ecco la mappa di quale cantone paga di più, o meno, per i farmaci

Altre notizie

È confermato. La richiesta di Radio Alpin Grischa respinta, la concessione resta a Radio Südostschweiz

È confermatoLa richiesta di Radio Alpin Grischa respinta, la concessione resta a Radio Südostschweiz

Grigioni. Scatta l'e-voting in altri 4 comuni retici

GrigioniScatta l'e-voting in altri 4 comuni retici

Ticino. Il Parlamento cantonale voterà il preventivo 2026 il 15 dicembre

TicinoIl Parlamento cantonale voterà il preventivo 2026 il 15 dicembre