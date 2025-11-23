  1. Clienti privati
Incidente Un'auto finisce contro un muro a Melide, uno dei quattro riporta traumi medio gravi

Swisstxt

23.11.2025 - 07:59

Immagine illustrativa
Immagine illustrativa
Keystone

Un'auto ticinese è uscita di strada verso le 3:30 di domenica sulla Cantonale Paradiso-Melide, colpendo la parete rocciosa e finendo contro un muro.

SwissTXT

23.11.2025, 07:59

23.11.2025, 09:19

Dei 4 occupanti, il conducente è rimasto incastrato ed estratto dai pompieri, un altro è ferito, mentre due passeggeri ne sono usciti illesi.

La Croce Verde ha prestato i primi soccorsi sul posto e poi ha portato i feriti in Pronto soccorso. Uno di essi ha traumi di media gravità.

La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso e ripulire la carreggiata dal carburante.

La Polizia cantonale ha effettuato i rilievi per determinare l'esatta dinamica dell'incidente.

