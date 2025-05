Aula penale di Lugano TI-Press

È stato ritenuto colpevole di tentato omicidio e tentata rapina aggravata il 21enne svizzero che lo scorso ottobre ha accoltellato un passante a Mendrisio in Via Gismonda nel tentativo di ottenere denaro per comprare della cocaina.

SwissTXT Swisstxt

La Corte, presieduta dal giudice Amos Pagnamenta, ha condannato a 4 anni e 6 mesi di carcere il giovane, pena sospesa in favore di un trattamento di cure stazionario.

Il procuratore pubblico Zaccaria Akbas aveva chiesto, in aggiunta al trattamento stazionario, una pena di 6 anni e mezzo.

Il difensore Nicola Orelli, aveva invece contestato l’accusa di omicidio, sostenendo che il 21enne non volesse uccidere.