Buone notizie ma senza euforia

Ci si aspettava un disavanzo di quattro milioni e mezzo di franchi – come iscritto nel preventivo – ma a Mendrisio i conti sono stati chiusi con un avanzo di 131’000 franchi.

Questo dice il consuntivo del 2023 della città, che le autorità hanno potuto presentare martedì con una certa soddisfazione. Cifre nere e non rosse grazie a un mix di entrate superiori alle attese e a risparmi per un milione.

Ha pesato positivamente sui conti soprattutto l'aumento del moltiplicatore dal 75 al 77%. Di ulteriori ritocchi verso l’alto non ce ne saranno, ma l’equilibrio raggiunto resta fragile: anche per il 2024 il preventivo è negativo, per circa 3 milioni e mezzo.

