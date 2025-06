FFS Cargo Tipress

Smantellamento di FFS Cargo in Ticino.

Swisstxt

Il Municipio di Mendrisio ha deciso di sottoscrivere la lettera del Sindacato del personale dei trasporti (SEV) che chiede al Dipartimento federale dei trasporti di intervenire con le FFS per impedire la chiusura di questi servizi. Recentemente FFS Cargo ha comunicato la decisione di interrompere, a partire da dicembre, le relazioni del traffico combinato interno svizzero che fanno capo ai piazzali di carico di Cadenazzo e di Lugano Vedeggio. In Ticino saranno cancellati circa 40 posti di lavoro, alimentando, come rileva il Municipio di Mendrisio in una nota, un notevole aumento del trasporto delle merci su strada.