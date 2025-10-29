  1. Clienti privati
News Mendrisio prevede un disavanzo più alto

Swisstxt

29.10.2025 - 16:33

Una veduta del Palazzo comunale
Una veduta del Palazzo comunale
Tipress

Il Municipio di Mendrisio ha presentato mercoledì il Preventivo 2026 che mostra un disavanzo di 3,4 milioni, 1,1 milioni in più di quello 2025. Ma la città resta «finanziariamente forte».

SwissTXT

29.10.2025, 16:33

29.10.2025, 16:34

Confermato il moltiplicatore al 77% per persone fisiche e 82% per giuridiche. Previsto un gettito di 45,4 milioni da persone fisiche e 18,2 da giuridiche.

L'impatto delle misure cantonali si farà sentire con un aumento della spesa pubblica di 140'000 franchi.

Tra i progetti 2026: apertura dello Sportello elettronico e ristrutturazioni di Villa Argentina, Scuole di Canavee e Palazzo comunale. Per il 2025 il risultato sarà migliore del previsto «grazie a sopravvenienze d'imposta».

