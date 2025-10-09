  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

News Mendrisio, due milioni in più per il teleriscaldamento

Swisstxt

9.10.2025 - 10:01

Il palazzo comunale di Mendrisio
Il palazzo comunale di Mendrisio
Tipress

Il Municipio di Mendrisio ha approvato la richiesta di un credito suppletorio di 2 milioni per la partecipazione nella società Teleriscaldamento del Mendrisiotto SA.

SwissTXT

09.10.2025, 10:01

09.10.2025, 10:06

Approvato il messaggio deterrà una quota del 50%. L'investimento complessivo è di 22,9 milioni.

Dopo il rilascio, lo scorso aprile, della licenzia edilizia, la realizzazione del progetto può partire. La centrale termica a biomassa legnosa sorgerà a Coldrerio.

La rete di distribuzione sarà inizialmente sviluppata nel comparto di Casvegno, per poi estendersi lungo Via Maspoli e raggiungere Via Turconi. In una fase successiva, sono previste ulteriori diramazioni in funzione della domanda.

I più letti

Olly: «La mia è una bella storia, ma l'hanno sporcata»
Emanuele Filiberto sfida lo Stato: vuole i gioielli della Corona. Ecco di cosa si tratta
Prima mondiale: Stadler Rail costruirà treni a idrogeno per una tratta a scartamento ridotto in Sicilia
La gaffe di Meghan Markle vicino al memoriale di Lady Diana
Trump senza freni: trascina in tribunale l'ex capo di Fbi e chiede di «sbattere il sindaco di Chicago in galera»

Altre notizie

PSE. L'ATA ritira il ricorso contro Cornaredo Sud, strada spianata per la pista d'atletica

PSEL'ATA ritira il ricorso contro Cornaredo Sud, strada spianata per la pista d'atletica

Arte venatoria. La caccia tardo autunnale in Ticino parte dal 15 novembre

Arte venatoriaLa caccia tardo autunnale in Ticino parte dal 15 novembre

Ticino. Cassa malati, in ballo 400 milioni: Consiglio di Stato e iniziativisti s'incontrano

TicinoCassa malati, in ballo 400 milioni: Consiglio di Stato e iniziativisti s'incontrano