Il Municipio di Mendrisio ha approvato la richiesta di un credito suppletorio di 2 milioni per la partecipazione nella società Teleriscaldamento del Mendrisiotto SA.

Approvato il messaggio deterrà una quota del 50%. L'investimento complessivo è di 22,9 milioni.

Dopo il rilascio, lo scorso aprile, della licenzia edilizia, la realizzazione del progetto può partire. La centrale termica a biomassa legnosa sorgerà a Coldrerio.

La rete di distribuzione sarà inizialmente sviluppata nel comparto di Casvegno, per poi estendersi lungo Via Maspoli e raggiungere Via Turconi. In una fase successiva, sono previste ulteriori diramazioni in funzione della domanda.