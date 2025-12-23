  1. Clienti privati
Operazione di polizia Nel Mendrisiotto 63 persone controllate e due contravvenzioni riscontrate

Swisstxt

23.12.2025 - 14:16

Controlli di polizia
Controlli di polizia
Archivio Ti-Press

La polizia cantonale ticinese ha fatto sapere di aver effettuato giovedì 18 dicembre un’operazione di controllo nelle zone della stazione di Mendrisio e in quella di Chiasso.

SwissTXT

23.12.2025, 14:16

23.12.2025, 14:35

Questo, viene indicato, a seguito anche di alcune segnalazioni e al fine di verificare eventuali irregolarità, in particolare per quanto riguarda quelle legate alla Legge federale sugli stupefacenti.

Gli approfondimenti hanno riguardato 63 persone e sono stati riscontrati due casi di contravvenzione alla legge, con relativo sequestro di diversi grammi di canapa e derivati.

La posizione di una delle persone controllate e in fase di approfondimento.

