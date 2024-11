Pesano le misure cantonali Tipress

Per il 2025 il Municipio di Bellinzona ha annunciato martedì un disavanzo importante di 13,8 milioni di franchi. Un risultato che, evidenzia la nota, è condizionato per la metà da misure adottate a livello cantonale.

Swisstxt

Le spese previste ammontano a 248,4 milioni di franchi, i ricavi sono stimati in 234,6 milioni, con un fabbisogno d’imposta a quota 117,9 milioni.

«Il disavanzo prospettato è sicuramente significativo – il più alto dall’aggregazione avvenuta nel 2017 – e impone di proseguire l’importante lavoro di revisione della spesa», sottolinea il Municipio.

L'esecutivo non prevede un aumento del moltiplicatore, oggi al 93%. Aumento in arrivo per tasse rifiuti.

Swisstxt