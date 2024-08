Code mattutine a Stabio Tipress

Cresce il numero dei frontalieri attivi in Svizzera, ma non in Ticino dove al 30 giugno se ne contavano complessivamente 78'925: in diminuzione dello 0,4% rispetto a dodici mesi fa.

L'andamento appare invece opposto se si pone il confronto con il primo trimestre dell'anno. In quel caso i lavoratori con permesso G a sud delle Alpi sono aumentati dello 0,3%. Stando ai dati pubblicati lunedì dall’Ufficio federale di statistica (UST), a livello svizzero è cresciuto il numero dei pendolari da oltreconfine che ha raggiunto quota 398'569 (+3% su base annua). In confronto dal primo trimestre del 2024 l'incremento a livello nazionale è stato dello 0,8%.

