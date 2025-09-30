ScuolaIl sindacato degli studenti raccoglie 1'500 firme contro i rincari nelle mense ticinesi
30.9.2025 - 16:07
Il Sindacato indipendente studenti e apprendisti (SISA) ha consegnato a parlamento e governo ticinesi 1'500 firme contro l'aumento dei costi nelle mense scolastiche raccolte dalla petizione «STOP all'innalzamento dei costi nelle mescite scolastiche».
La petizione chiede di abrogare il taglio di 100'000 franchi nel preventivo cantonale, fissare un tetto di 5 franchi per i menu e creare un fondo per microonde e bollitori nelle scuole.
Si vuole «garantire sostenibilità economica e accessibilità della ristorazione scolastica» e rendere il servizio accessibile a tutti gli studenti, indipendentemente dalla loro situazione finanziaria.