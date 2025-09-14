Un lupo in un prato KEY

Nuova predazione inusuale in Mesolcina, dopo quella di un asino avvenuta a fine luglio a nord di Mesocco.

SwissTXT Swisstxt

Il venerdì di una settimana fa difatti il lupo ha attaccato una vitella causandone la morte sul Passo del San Bernardino. Il tutto è avvenuto sotto il Pizzo Uccello, zona abituale per il pascolo di animali da reddito. Si presume che la predazione sia opera del branco del Moesola.

Qualche giorno fa Adrian Arquint, corresponsabile dell’Ufficio retico della caccia e della pesca, ha prospettato la richiesta di abbattimento dell’intero branco. Tra i presupposti per questa domanda ci possono essere proprio predazioni di asini e bovini.