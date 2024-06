Mesolcina, riprendono le ricerche dei due dispersi, riapertura della A13 in un mese?

Keystone

In Mesolcina non si fermano le ricerche delle due persone ancora disperse in seguito al nubifragio che venerdì sera si è abbattuto sulla regione. Prime ipotesi di quando si riaprirà la A13. Intanto Axpo spengne le sei centrali elettriche che gestite nella zona.

Swisstxt

Le operazioni riprendono oggi (lunedì) alle 8.30. Domenica un uomo è stato ritrovato privo di vita, nel fiume tra Grono e Roveredo, a circa otto chilometri più a sud dal luogo della colata detritica che ha colpito Sorte, frazione di Lostallo. La vittima aveva 83 anni.

Una donna, giova ricordarlo, è invece stata ritrovata sana e salva all’alba di sabato.

Riunione di crisi degli uffici cantonali retici e ticinesi

Nel frattempo si contano lavori che vanno svolti con urgenza, dal risanamento di un depuratore allo svuotamento delle vasche di contenimento.

Per quanto riguarda i privati, si contano 36 case allagate, sei abitazioni inagibili e due grotti praticamente distrutti. Ci sono poi gli interventi necessari per evitare che conseguenze del genere si ripetano in futuro.

Il sostegno del Cantone non mancherà, come assicurato dal presidente del Governo grigionese, Jon Domenic Parolini. Per oggi, lunedì, è nel frattempo prevista una sorta di riunione di crisi con tutti gli uffici cantonali interessati.

Dal canto suo, Nicola Giudicetti, sindaco di Lostallo, spera che i lavori possano procedere il più in fretta possibile: «Sono convinto che avremo un buon supporto dal Cantone e spero anche dalla Confederazione» afferma, sottolineando che è comunque necessario agire con celerità.

A13, 3 o 4 settimane per la riapertura

Per una riapertura parziale del collegamento A13 si parla di un orizzonte temporale di tre o quattro settimane, se la meteo sarà favorevole.

Lo ha fatto sapere ai microfoni della SRF Guido Biaggi, vicedirettore dell'Ufficio federale delle strade (USTRA).

Oggi arriveranno nella regione i primi escavatori. «È uno scenario realistico, purché le condizioni dell'acqua lo consentano. Siamo in fase di studio, ma possiamo immaginare un'apertura temporanea».

La strada cantonale tra Lostallo e Mesocco è stata riaperta domenica alle 22, ma solo per i servizi di collegamento per i residenti.

Le sei centrali elettriche di Axpo sono state spente

In Mesolcina sono state spente le sei centrali elettriche gestite da Axpo. Gli impianti hanno riportato danni in seguito al nubifragio di venerdì.

Riparazioni sono necessarie presso le centrali dei bacini idroelettrici della Società semplice comuni concedenti (ELIN), come comunicato lunedì dall'azienda energetica. Danni contenuti sono stati registrati anche nelle centrali delle Officine idroelettriche di Mesolcina (OIM) e della Canalcasca.

Tuttavia, fa sapere ancora Axpo, sono in condizioni di sicurezza e la loro riattivazione avverrà in accordo con le autorità.

Grigioni: un violento nubifragio si abbatte sulla Mesolcina Una veduta aerea dell'autostrada A13 tra Lostallo e Soazza completamente distrutta dalla forza del fiume Moesa, esondato a causa dei forti temporali di venerdì sera in Mesolcina. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay Secondo un portavoce dell'USTRA i lavori di riparazione inizieranno lunedì. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay Nel villaggio di Sorte tre case e tre veicoli sono stati spazzati via dagli allagamenti. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay Da sabato mattina sono in corso lavori di bonifica nella frazione di Sorte, del comune di Lostallo, particolarmente colpito dal maltempo e dalle forti piogge che si sono abbattuti venerdì nella valle Mesolcina, nei Grigioni. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay Sabato mattina quattro persone sono state dichiarate disperse, mentre diverse decine di persone hanno dovuto essere evacuate dalle loro case nelle regioni di Mesolcina e Calanca. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay Una donna è stata ritrovata sana e salva nelle macerie a Sorte: è stata soccorsa e trasferita all'Ospedale Civico di Lugano. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay Le altre tre persone disperse sempre nel villaggio di Sorte risultano ancora scomparse: le autorità le stanno cercando con ogni mezzo. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay Tutte le frazioni di Lostallo sono state colpite dal nubifragio. L’obiettivo delle autorità è di ripristinare la corrente elettrica dove ancora manca. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay L’autostrada A13 ha subito importanti danni: un tratto è crollato nel fiume sottostante a causa dell'esondazione del corso d'acqua. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay Il tratto autostradale è dunque chiuso in entrambe le direzioni tra San Vittore e il portale nord della galleria del San Bernardino. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay Si sta dunque lavorando per ripristinare la viabilità autostradale, ma i tempi saranno lunghi. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay Il nubifragio ha causato problemi anche alla telefonia cellulare e alcune aree sono del tutto prive di copertura. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay A Sorte il riale Molera, esondato, ha spazzato tre case (due di residenti e una di vacanza), così come un garage e la fermata dell’autopostale. Anche l’impianto di depurazione dell’Alta Mesolcina è fuori uso. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay Sabato mattina a Roveredo, le autorità regionali hanno tenuto una conferenza stampa per fare il punto della situazione in seguito ai danni e i problemi causati dal violento nubifragio. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay William Kloter (in foto), il comandante della Polizia cantonale dei Grigioni, ha confermato che le persone disperse si trovavano a Sorte e le ricerche proseguono con ogni mezzo. Il sindaco di Lostallo, Nicola Giudicetti ha aggiunto: «Siamo molto colpiti e in preda a un grande dolore». Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay Grigioni: un violento nubifragio si abbatte sulla Mesolcina Una veduta aerea dell'autostrada A13 tra Lostallo e Soazza completamente distrutta dalla forza del fiume Moesa, esondato a causa dei forti temporali di venerdì sera in Mesolcina. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay Secondo un portavoce dell'USTRA i lavori di riparazione inizieranno lunedì. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay Nel villaggio di Sorte tre case e tre veicoli sono stati spazzati via dagli allagamenti. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay Da sabato mattina sono in corso lavori di bonifica nella frazione di Sorte, del comune di Lostallo, particolarmente colpito dal maltempo e dalle forti piogge che si sono abbattuti venerdì nella valle Mesolcina, nei Grigioni. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay Sabato mattina quattro persone sono state dichiarate disperse, mentre diverse decine di persone hanno dovuto essere evacuate dalle loro case nelle regioni di Mesolcina e Calanca. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay Una donna è stata ritrovata sana e salva nelle macerie a Sorte: è stata soccorsa e trasferita all'Ospedale Civico di Lugano. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay Le altre tre persone disperse sempre nel villaggio di Sorte risultano ancora scomparse: le autorità le stanno cercando con ogni mezzo. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay Tutte le frazioni di Lostallo sono state colpite dal nubifragio. L’obiettivo delle autorità è di ripristinare la corrente elettrica dove ancora manca. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay L’autostrada A13 ha subito importanti danni: un tratto è crollato nel fiume sottostante a causa dell'esondazione del corso d'acqua. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay Il tratto autostradale è dunque chiuso in entrambe le direzioni tra San Vittore e il portale nord della galleria del San Bernardino. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay Si sta dunque lavorando per ripristinare la viabilità autostradale, ma i tempi saranno lunghi. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay Il nubifragio ha causato problemi anche alla telefonia cellulare e alcune aree sono del tutto prive di copertura. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay A Sorte il riale Molera, esondato, ha spazzato tre case (due di residenti e una di vacanza), così come un garage e la fermata dell’autopostale. Anche l’impianto di depurazione dell’Alta Mesolcina è fuori uso. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay Sabato mattina a Roveredo, le autorità regionali hanno tenuto una conferenza stampa per fare il punto della situazione in seguito ai danni e i problemi causati dal violento nubifragio. Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay William Kloter (in foto), il comandante della Polizia cantonale dei Grigioni, ha confermato che le persone disperse si trovavano a Sorte e le ricerche proseguono con ogni mezzo. Il sindaco di Lostallo, Nicola Giudicetti ha aggiunto: «Siamo molto colpiti e in preda a un grande dolore». Immagine: KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay

Swisstxt