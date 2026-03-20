Ascona è tra i borghi più belli archivio sda

La Guida Michelin propone una cartina tematica dei villaggi più belli della Svizzera. Nata da una collaborazione con l'associazione «I Borghi più belli della Svizzera», la pubblicazione raccoglie 56 località distribuite in 19 cantoni. Elenca inoltre percorsi ciclabili e una selezione di ristoranti stellati.

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«La cartina non è più solo uno strumento di orientamento, ma permette di dare forma al viaggio, di favorire la scoperta e l'ispirazione», ha dichiarato oggi a Neuchâtel Philippe Sablayrolles, capo cartografo di Michelin.

Nell'era digitale, Michelin continua a vendere 2 milioni di cartine stradali all'anno e «non solo a pensionati», ha sottolineato.

Tra i suoi acquirenti, il 68% sono persone in età lavorativa. «Anche i giovani si appropriano delle nostre cartine. Alcuni influencer, come Léna Situations con i suoi oltre 4 milioni di follower, si mettono in posa con esse», ha puntualizzato Sablayrolles, giunto da Parigi per la conferenza stampa.

Dal 2022, Michelin Editions propone carte tematiche su itinerari in bicicletta, in moto o a piedi, oppure che segnalano i borghi più belli di un paese. Dopo la Francia e la Spagna, è ora la volta della Svizzera.

Ascona tra i più belli villaggi lacustri

La cartina tematica, che segnala le 56 località facenti parte dell'associazione, elenca anche i più bei villaggi lacustri come ad esempio Ascona, viticoli come St-Saphorin (VD), di montagna come Splügen (GR) o spirituali come Trogen (AR).

Elenca inoltre località fuori dai sentieri battuti, come ad esempio il borgo medievale di Valangin (NE).

Propone poi suggerimenti per itinerari in bicicletta nelle Prealpi vodesi e crociere sul Lago di Bienne. Una selezione di 54 ristoranti tratti dalla famosa Guida Michelin è segnalata nelle vicinanze dei luoghi selezionati.

Ecco la cartina Guida Michelin

Sette i borghi più belli nella Svizzera italiana

L'associazione dei «Borghi più belli della Svizzera», fondata nel 2015 a Lugano, conta 56 comuni, di cui 21 nella Svizzera romanda, 23 nella Svizzera tedesca, sette nella Svizzera italiana e cinque nella Svizzera romancia. Il primo borgo certificato è stato Poschiavo (GR).

L'ente possiede due marchi. Il primo recensisce i 50 villaggi più belli della Svizzera e il secondo comprende sei città storiche, come Soletta o Porrentruy (JU).

Per entrare a far parte della rete, i villaggi devono essere particolarmente belli e ben tenuti, nonché rispettare i rigorosi criteri della carta di qualità. «Anche l'autenticità e l'aspetto storico sono criteri fondamentali, così come la volontà politica del comune di inserirsi in rete a livello internazionale», ha precisato l'associazione.

L'edizione 2026 della Guida verde Michelin sulla Svizzera conterrà una voce dedicata alla rete dei borghi più belli del Paese. Uscirà domani, contemporaneamente alla carta tematica a essa dedicata.