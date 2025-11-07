Università di Catania, ha analizzato diversi alimenti acquistati nella Svizzera italiana.
08.11.2025, 00:26
Un’indagine condotta dal programma Patti chiari della RSI, in collaborazione con il Laboratorio di igiene ambientale e alimenti dell’ Tutti i campioni contengono microplastiche. In alcuni casi la quantità risulta particolarmente alta. E' la prima volta che viene svolta una simile analisi sui prodotti locali della svizzera italiana, anche perché finora non sono stati fissati valori limite per le microplastiche nel cibo e nell’acqua potabile. Frutta, verdura, insaccati, latticini, prodotti confezionati e sfusi, biologici o da agricoltura tradizionale: nessuna categoria è risultata immune.
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.
26.01.2022
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico
Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.
06.01.2022
Rapper spagnolo condannato per due Tweet
Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.
16.02.2021
