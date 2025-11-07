  1. Clienti privati
News Microplastiche nei cibi ticinesi

Swisstxt

8.11.2025 - 00:26

Microplastiche
Microplastiche
Keystone

Università di Catania, ha analizzato diversi alimenti acquistati nella Svizzera italiana.

SwissTXT

08.11.2025, 00:26

Un’indagine condotta dal programma Patti chiari della RSI, in collaborazione con il Laboratorio di igiene ambientale e alimenti dell’ Tutti i campioni contengono microplastiche. In alcuni casi la quantità risulta particolarmente alta. E' la prima volta che viene svolta una simile analisi sui prodotti locali della svizzera italiana, anche perché finora non sono stati fissati valori limite per le microplastiche nel cibo e nell’acqua potabile. Frutta, verdura, insaccati, latticini, prodotti confezionati e sfusi, biologici o da agricoltura tradizionale: nessuna categoria è risultata immune.

Si danno alla fuga dopo aver rubato un'auto, arrestati due giovani
Un milionario a Dubai: «Più gli svizzeri stanno male, più noi stiamo bene»

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.

06.01.2022

26.01.2022

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.

06.01.2022

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.

16.02.2021

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Lumaca utile contro cancro

NewsLumaca utile contro cancro

Inseguimento in autostrada

NewsInseguimento in autostrada

Si danno alla fuga dopo aver rubato un'auto, arrestati due giovani

Tra Lugano e MolenoSi danno alla fuga dopo aver rubato un'auto, arrestati due giovani