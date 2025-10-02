TicinoI tagli cantonali preoccupano la Sezione del Sottoceneri della Croce Rossa Svizzera
Swisstxt
2.10.2025 - 20:51
Le misure di risparmio contenute nel preventivo 2026 del Canton Ticino, presentato mercoledì dal Consiglio di Stato, avranno un impatto significativo sulle attività della Sezione del Sottoceneri della Croce Rossa Svizzera, che su mandato cantonale opera nell’ambito dell’ accoglienza dei migranti.
SwissTXT
02.10.2025, 20:51
02.10.2025, 20:59
Swisstxt
Un taglio pari al 14% del budget «costringerebbe a una riflessione in particolare riguardo alla presa a carico dei minori non accompagnati accolti negli ultimi tre anni e che nel frattempo hanno raggiunto la maggiore età», indica la Sezione.
Un licenziamento collettivo, di una trentina di collaboratori, non è escluso il personale è già stato informato.