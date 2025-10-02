  1. Clienti privati
I tagli cantonali preoccupano la Sezione del Sottoceneri della Croce Rossa Svizzera

Swisstxt

2.10.2025 - 20:51

Croce Rossa in Ticino
Croce Rossa in Ticino
RSI

Le misure di risparmio contenute nel preventivo 2026 del Canton Ticino, presentato mercoledì dal Consiglio di Stato, avranno un impatto significativo sulle attività della Sezione del Sottoceneri della Croce Rossa Svizzera, che su mandato cantonale opera nell’ambito dell’ accoglienza dei migranti.

SwissTXT

02.10.2025, 20:51

02.10.2025, 20:59

Un taglio pari al 14% del budget «costringerebbe a una riflessione in particolare riguardo alla presa a carico dei minori non accompagnati accolti negli ultimi tre anni e che nel frattempo hanno raggiunto la maggiore età», indica la Sezione.

Un licenziamento collettivo, di una trentina di collaboratori, non è escluso il personale è già stato informato.

