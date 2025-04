L'intervento dei soccorsi Vigili del fuoco

Intervento concluso per i pompieri di Como-Menaggio e quelli di Lugano. Sono riusciti a contenere e recuperare già una parte dei 1’000 litri di gasolio che giovedì sera, verso le 19.00, sono finiti nel Ceresio, in Via Statale 179.

Swisstxt

Lo stabile da cui è fuoriuscito l’olio da riscaldamento è quello delle dogane italiane nel comune di Valsolda.

La preoccupazione per l’ambiente e la salute pubblica è stata grande, ma l’intervento dei vigili del fuoco è stato rapido. Sul posto sono arrivati con due mezzi e un fuoristrada per la decontaminazione.

Le operazioni sono state coordinate dell’ARPA Lombardia, dal sindaco di Valsolda e da una squadra dei pompieri di Lugano.