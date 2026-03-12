GiustiziaMinaccia un commesso col coltello a Bellinzona, la donna è a «rischio recidiva»
12.3.2026 - 16:37
Dovrà rimanere ancora dietro le sbarre la 36enne svizzera di origine turca che il 30 gennaio, in viale Stazione a Bellinzona, minacciò con un coltello da cucina il commesso di un negozio di telefonia mobile, per poi pronunciare più volte la frase «Allah Akbar» prima di essere immobilizzata dalla polizia.
Lo rende noto la RSI, che aggiunge che la decisione è stata presa mercoledì dal giudice dei provvedimenti coercitivi Ares Bernasconi, che ha prorogato fino al 3 aprile la carcerazione preventiva della donna.
Il tutto sulla base del rapporto intermedio consegnato dalla perita psichiatrica, Fazia Bernasconi-Schlunke, dal quale emerge l’esistenza di un alto rischio di recidiva.