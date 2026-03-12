  1. Clienti privati
Giustizia Minaccia un commesso col coltello a Bellinzona, la donna è a «rischio recidiva»

Swisstxt

12.3.2026 - 16:37

La carcerazione preventiva della donna è stata prorogata (immagine illustrativa).
KEYSTONE
KEYSTONE

Dovrà rimanere ancora dietro le sbarre la 36enne svizzera di origine turca che il 30 gennaio, in viale Stazione a Bellinzona, minacciò con un coltello da cucina il commesso di un negozio di telefonia mobile, per poi pronunciare più volte la frase «Allah Akbar» prima di essere immobilizzata dalla polizia.

Redazione blue News

12.03.2026, 16:37

Lo rende noto la RSI, che aggiunge che la decisione è stata presa mercoledì dal giudice dei provvedimenti coercitivi Ares Bernasconi, che ha prorogato fino al 3 aprile la carcerazione preventiva della donna.

Il tutto sulla base del rapporto intermedio consegnato dalla perita psichiatrica, Fazia Bernasconi-Schlunke, dal quale emerge l’esistenza di un alto rischio di recidiva.

Gridò «Allah Akbar». Resta in cella la donna che proferiva minacce con un coltello a Bellinzona

Gridò «Allah Akbar». Resta in cella la donna che proferiva minacce con un coltello a Bellinzona

