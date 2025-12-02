SanitàInaugurata la nuova unità di cura pedopsichiatrica dell'OSC a Stabio
Swisstxt
2.12.2025 - 15:41
È stata inaugurata martedì a San Pietro di Stabio la nuova Unità di cura pedopsichiatrica dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC).
SwissTXT
02.12.2025, 15:41
02.12.2025, 15:49
Swisstxt
Il Cantone ha individuato nell'ex clinica una sede provvisoria in attesa della struttura che sorgerà verosimilmente a Bellinzona.
Finora i giovani pazienti erano ricoverati nei reparti per adulti della Clinica psichiatrica cantonale e delle altre cliniche psichiatriche, soluzione ritenuta terapeuticamente inadeguata, o nel piccolo reparto (soli 5 posti) di pedopsichiatria dell’Ospedale Civico.
In questa fase intermedia i posti disponibili per minorenni in fase acuta salgono a 13. All'inaugurazione erano presenti i direttori di DSS e DFE.